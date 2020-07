Ils donnent un concert en streaming mais sont forcés de s'arrêter pour une raison détonante (vidéo)

Dimanche, le groupe Aglomerou donnait un concert en streaming. Et tout se déroulait plutôt bien : installé dans un jardin, c'est à distance et grâce aux réseaux sociaux que le groupe faisait profiter les fans de leur musique entraînante.

Mais tout à coup, ils ont dû s'interrompre et se mettre à plat ventre. En cause : une intervention policière dans une propriété voisine. Une fête illégale s'y tenait avec des fugitifs. On peut voir les policiers armés débarquer et les membres du groupe s'abaisser. On entend également des tirs, au loin.

Heureusement, personne n'a été blessé durant cette intervention mais pour les fans et le groupe Aglomerou, le concert a été gâché.