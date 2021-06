James Corden entraîne le casting entier de la série Friends dans son "Carpool Karaoké" (vidéo)

L'animateur britannique James Corden qui a animé la réunion de la série Friends, en a profité pour convier les acteurs dans son véhicule pour une session de karaoké diffusé dans son émission. The late late show with James Corden.

Après avoir pris en autostop tous les acteurs, James Corden leur a demandé comment se passait le tournage de la réunion... Et leur a demandé de chanter avec lui le générique de la série: "I will be there" interprété par le groupe de musique: The Rembrandts... Une scène qui ressemble à des retrouvailles entre copains.