Julien Doré dévoile sa routine capillaire et rend les internautes complètement DINGUES! (vidéo)

Julien Doré l'a déjà prouvé, il manie les réseaux sociaux comme personne en répondant à ses détracteurs sur Twitter ou en faisant preuve de beaucoup d'auto dérision. Mais il est aussi connu pour autre chose: son incroyable chevelure blonde et bouclée, que beaucoup de femmes et d'hommes lui envient.

"Marquer le coup suite aux nombreuses demandes"

Pour faire plaisir à ses fans, le chanteur vient de publier une vidéo très attendue sur Instagram. "Tuto Cheveux", écrit-il en légende. "Pour mon 500ème post Instagram, je me devais de marquer le coup suite aux nombreuses demandes avec ce #tutocheveux sur ma routine capillaire. Chose promise … j’espère que ça vous plaira mes petites franges épiques. N’hésitez pas à mentionner celles & ceux que ça pourrait intéresser!"

Les internautes ont été très nombreux à cliquer sur la vidéo. "Salut les amis", lance le chanteur face à une table sur laquelle se trouvent des produits, "j'espère que vous allez bien, le jour est arrivé, c'est l'heure de mon tuto routine capillaire", débute-t-il. "Première chose à savoir et à faire, c'est surtout"... Malheureusement, à ce moment clé de la vidéo, le lecteur semble caler et tourner en rond. Sa voix revient de temps en temps, mais rien à faire, la connexion déraille! C'est seulement à la fin du tuto, que la cours de la vidéo reprend. "C'est globalement assez simple mais ces choses là sont aidantes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos cheveux, ahaha", lance l'artiste sur un rire gras.

"Et dire que ça fait un an qu'on attend ce tuto"

Des centaines de personnes sont tombées dans le panneau de ce gag, en relançant 10 fois la vidéo et vérifiant leur connexion. Mais rien à faire, le montage de la vidéo originale fait croire au spectateur qu'elle ne charge pas bien! Après avoir pesté contre Julien Doré et leur ordinateur ou leur smartphone, beaucoup ont reconnu que le chanteur a eu un coup de génie. "Ce mec est dingue et on aime ca!", dit un fan. "Et dire que ça fait un an qu'on attend ce tuto", lance une autre. "Non mais j'ai remis 3 fois au début quand même avant de comprendre", commente une autre!

Son public ne connaîtra sans doute jamais ses secrets, cette vidéo est sans doute une façon pleine d'humour de dire à son public mais aussi aux journalistes: "Lâchez-moi avec mes cheveux!"