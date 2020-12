L'humoriste Nikoz et radio Contact font le buzz avec une parodie du tube Jerusalema: "J'ai mis mon ego de côté" (vidéo)

Dans une vidéo postée ce matin sur les réseaux sociaux, Nikos Ghiouleas alias Nikoz, qui est chroniqueur le jeudi matin sur radio Contact, parodie le tube planétaire de Master KG, Jerusalema.

La vidéo a son petit succès sur Facebook : tout le monde semble apprécier le personnage créé pour l'occasion : Master Gigi. Tenue un peu coincée, cheveux coiffés façon premier de la classe et surtout, une dégaine ridicule. Master Gigi chante faux, danse mal, et lorsqu'il persévère dans des lieux public comme la Grand Place de Bruxelles, à Liège, Namur ou Charleroi, ça donne des réactions plutôt hilarantes du public.

"On voulait faire une vidéo avec radio Contact au moment où les scènes se sont arrêtées, explique l'humoriste, finaliste du concours Next Prince of Comedy. On est partis sur une parodie musicale parce que l'équipe de radio Contact voulait faire ça et ça me tentait. Et l'idée était de faire sourire, faire un truc feel good qui plait aux gens".

Mission accomplie puisque tant les réactions de passants filmés que des abonnés à la page Facebook de radio Contact ont le sourire en découvrant Master Gigi. "Hihihi j’ai bien rigolé ! Quel bonheur de rire en cette période difficile", peut-on notamment lire.

Et il pousse le bouchon très loin en dansant couché, au pied d'un monsieur qui s'inquiète gentiment de sa santé, pensant qu'il fait une crise d'épilepsie.

Habitué au stand-up, Nikoz est sorti de sa zone de confort en réalisant cette parodie. "J'avais déjà tourné des micro-trottoir avec radio Contact mais là, c'est différent avec cette dégaine, les gens me regardaient. J'ai mis mon ego de côté et je savais que ça valait la peine", nous confie-t-il.

Un tel succès le surprend malgré tout : "De ouf ! C'est chouette parce que c'est quelques chose que je n'avais jamais fait, ça sort de ce que je fais d'habitude".

Il reconnait avoir un peu stressé de la façon dont son personnage allait être perçu, "mais les gens captent le 2e degré".

Et si vous vous demandez si Nikoz danse mieux dans la vraie vie, la réponse est oui : "Je m'en sors un peu mieux mais pas beaucoup. Au niveau du chant, par contre, c'est comme dans le clip".