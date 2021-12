Un sens pratique qui laisser à désirer. Cet homme vient d'acheter un grand sapin et veut le ramener chez lui en l'installant sur le toit de sa voiture. Pour ce faire, il l'attache solidement en passant des cordes via les fenêtres de ses portières. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il réalise qu'il ne peut plus rentrer dans son véhicule. Mais il n'a pas dit son dernier mot, pour le plus grand plaisir celle qui le filme à son insu...