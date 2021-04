La meilleure reprise de Daft Punk jamais entendue? Ce groupe cartonne en revisitant totalement le duo à la retraite (vidéo)

Scary Pockets, groupe spécialisé dans les reprises, propose une version détonante du tube électro "Harder, Better, Faster, Stronger".

Le 22 février 2021 fut un jour bien triste pour les fans de Daft Punk. Après 28 ans de carrière, le célèbre duo casqué annonçait la fin de son aventure musicale. La nouvelle a inspiré de nombreuses vidéos aux utilisateurs de YouTube, avec une volée de reprises du groupe, qui en a déjà inspiré un nombre incalculable, et de qualité variable. Mais à ce petit jeu, le groupe américain Scary Pockets s’est distingué en publiant ce 5 avril une somptueuse reprise de Harder, Better, Faster, Stronger.



La version proposée par le groupe américain est aussi ambitieuse que réussie. Exit les samples trafiqués par les deux robots. Le morceau, totalement réarrangé, est joué en direct sur le toit d’un immeuble de Los Angeles par les talentueux musiciens de Scary Pockets. À la place des voix vocodées du duo français, le claviériste Swatkins chante en live en transformant le son de sa voix via une talkbox. En studio, un "big band" vient enrichir le tout de ses sons de cuivre. De quoi insuffler de la vie dans cette musique conçue au départ sur des machines.

Le résultat est apprécié à sa juste valeur par des milliers d’internautes. "Je n’ai pas pu monter le volume assez fort. Absolument génial !", savoure l’un. "Vous vous êtes surpassés sur cette pépite de funk", ajoute un autre. Seul bémol : "C’est trop court, regrette un commentateur. J’aurais pu écouter ça pendant 50 heures d’affilée !"