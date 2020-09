Le "goat yoga" se pratique avec une chèvre: qu'apporte cet animal à la pratique du yoga? (vidéo)

Le "goat yoga", c'est-à-dire le yoga avec une chèvre, est de plus en plus tendance aux Etats-Unis. Ici, un cours est donné dans le jardin d'une brasserie du Wisconsin. Le but : réduire le stress. La présence de la chèvre permet de diminuer les tensions. Et en la plaçant sur le dos de la personne qui tente le "goat yoga", elle lui masse le dos avec ses pattes tout en bougeant.

Angela Abernathy est convaincue des bienfaits de cette pratique : "Le yoga de la chèvre est un cours de yoga pour débutants avec des petites chèvres qui se baladent et aiment sauter sur des choses", explique-t-elle.

Bien que l'idée puisse sembler étonnante, c'est une tendance qui devient de plus en plus populaire. Les élèves qui s'y essayent sont plutôt convaincus. De plus, avec le climat lié à la pandémie, on peut être facilement stressé et le goat yoga est un moyen d'y remédier.

"Nous sommes très fiers d'offrir quelque chose d'amusant et de réduire le stress pendant cette période", ajoute l'instructrice qui envisage désormais de trouver une installation pour continuer à long terme.