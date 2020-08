Michael Jackson: une jeune anglaise lui ressemble comme deux gouttes d’eau

Elisabeth a fait le buzz sur Twitter. L’adolescente anglaise a posté une photo d’elle ressemblant à Michael Jackson. Elle s’amuse des réactions des internautes.

Cette photo est étonnante. Elisabeth l’a postée sur Twitter au début du mois d’août. Elle y apparaît très pâle, les cheveux et les sourcils d’un noir de jais et la bouche fine et rouge. "Blame it on the boogie", écrit-elle en légende en référence au titre de Michael Jackson. Et c’est vrai que la ressemblance fascine.

Certains internautes commentent: "Michael Jackson au paradis appelant la police pour vol d’identité" ou "Michael Jackson est en toi" et enfin "Michael Jackson n’est pas mort, il a juste changé de sexe". Et la jeune fille s’en amuse.

Ce qui l’amuse moins c’est de voir son image reprise hors contexte. Elle s’est retrouvée sur Reddit dans la section des personnes ayant eu recours à la chirurgie esthétique pour ressembler au roi de la pop. Elle l’assure, c’est son vrai visage, juste un peu maquillé.