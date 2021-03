Que devient James Denton qui interprétait Mike dans la série des Desperate Housewives?

Il a conquis le coeur de nombreux téléspectateurs en interprétant le beau plombier Mike Delfino dans le feuilleton ABC de Desperate Housewives.

Et James Denton est toujours proche du sympathique rôle qu'il jouait près d'une décennie après la fin de la diffusion de la série, comme il l'a prouvé lors d'une apparition télévisée dans l'émission "The Morning Show", ce vendredi.

Interrogé sur les titres de l'acteur le plus sexy que beaucoup de magazines lui ont attribués suite à ses apparitions télévisées remarquées, James évoque une certaine gêne. "Non on ne s'y habitue jamais. J'avais toujours incarné les rôles de méchant avant de devenir le gentil dans Desperate housewives...Cela m'a changé..."

"Avant cela, je n'avais jamais été considéré comme le beau de la bande", a-t-il ajouté.

"J'étais heureux d'être là, ne vous méprenez pas, mais c'était inconfortable. Ça me suit pour toujours, cette photo de moi torse-nu devant la façade d'une des maisons de Wisteria Lane".

James a déclaré qu'il avait commencé à aller au gymnase tout de suite et avait renoncé à l'alcool et à la malbouffe lorsqu'il a lu pour la première fois le scénario de Desperate Housewives.

Depuis la fin du tournage de la série en 2012, James est apparu dans la série Good Witch de la télévision Hallmark en endossant le rôle de Dr Sam Radford.

En 2014, James a révélé qu'il avait hâte de "faire sortir ses enfants de Los Angeles" après 8 années passées dans la série Desperate Housewives.

Il avait alors déclaré au magazine People: "Nous avons immédiatement déménagé dans le Minnesota. J'ai aussi une maison dans la campagne du Montana, qui est notre évasion du Minnesota!"

James a deux enfants avec sa femme, Erin O'Brien, qui est coach physique.