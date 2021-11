Paul Rudd, élu l'homme le plus sexy de l'année: l'acteur est "dérouté" par cet honneur

L'acteur américain Paul Rudd a apparemment du mal à accepter son nouveau titre décerné par le magazine People. L'acteur, 52 ans, a déjà tout entendu: qu'il était gentil, avait de l'autodérision, que c'était un travailleur. Toutes ces étiquettes, il les a acceptées dans une certaine mesure. Mais sexy? C'est un concept dont il est totalement étranger.

"Je me rends bien compte que lorsque les gens entendront que je serai choisi pour cela, ils diront, incrédules: "Quoi?" raconte l'acteur au magazine PEOPLE qui a accepté de prendre la pose pour la couverture cette semaine. "Ce n'est pas de la fausse humilité. Il y a tellement de gens qui devraient avoir ce titre avant moi."

Selon Dan Wakeford, rédacteur en chef de People, l'acteur a été "dérouté" par cet honneur. Et après l'avoir rencontré et en avoir discuté, le rédacteur en chef estime admirer d'avantage l'acteur.

Malgré son ascension vers la célébrité, Paul Rudd insiste sur le fait qu'il est le plus heureux à la maison avec sa femme, Julie, 53 ans, et leurs enfants Jack, 17 ans, et Darby, 12 ans.

"Quand je pense à moi, je me considère comme un mari et un père, comme je le suis", dit-il. "Je passe du temps avec ma famille quand je ne travaille pas. C'est ce que j'aime le plus."

La femme de l'acteur était la seule personne à qui il avait parlé à l'avance de son nouveau titre.

"Elle était stupéfaite", dit-il. "Mais vous savez elle était très gentille à ce sujet. Après quelques rires et un choc, elle a dit 'Oh, ils ont tout compris.' Et c'était très gentil. Elle ne disait probablement pas la vérité, mais qu'est-ce qu'elle peut dire ?"