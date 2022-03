Quand l'émission "C à vous" se moque du concours Miss Belgique... (vidéo)

Ce samedi soir, la plus belle femme du Royaume de Belgique a été élue. C'est l'Anversoise Chayenne Van Aarle, une hôtesse de l'air âgée de 23 ans, qui a été sacrée lors d'une soirée de gala pleine de glamour et de paillettes. Un événement que le chroniqueur français Bertrand Chameroy a regardé et dont il a retenu les moments les plus cocasses, comme en témoigne son passage lors de l'émission "C à vous", diffusée sur France 5.

Le chroniqueur a évoqué une candidate qui a précisé aimer les lasagnes et le tiramisu et la nouvelle Miss Belgique qui a eu du mal à rentrer dans sa voiture, sa couronne sur sa tête.

Mais les Miss n'étaient pas les seules cibles du chroniqueur. Il s'est également moqué des présentateurs qui, à un moment donné, sont restés figés sur place en attendant le lancement (lent) d'un clip vidéo.

Le chroniqueur a également évoqué l'attitude d'un spectateur dans le public qui, devant les caméras, passe le bras au-dessus de l'épaule de sa compagne, qui semble surprise.

L'extrait est à découvrir à partir de 4:00:00.