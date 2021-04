Steve se retrouve face avec deux orques en plein milieu de l'océan (vidéo)

La baignade d'un nageur dans l'océan a pris une tournure étonnante lorsqu'un couple d'orques s'est séparé de son groupe pour le saluer. Steve Morris, spécialiste du marketing logistique, faisait de la plongée avec des amis dans la baie de Plenty, près de Bowentown, en Nouvelle-Zélande, lorsqu'il a aperçu un groupe de huit orques à proximité, le 18 avril.

Des images sous-marines incroyables montrent l'un des orques apparaître soudainement et fixer l'homme de 46 ans, avant de s'éloigner rapidement.



L'orque revient par la suite avec un autre membre de son groupe et le couple de curieux observe Steve dans l’océan. Le nageur expérimenté a déclaré que cette rencontre était "le plus beau jour" de sa vie et qu'il en avait "rêvé" depuis qu'il avait commencé à nager.



"Les orques étaient extrêmement proches, à peine à un mètre de distance. Je n'avais jamais vu cette interaction en face-à-face auparavant, mais j'en avais rêvé", a-t-il déclaré.

Je n'avais pas peur, mais je les respectais, car ce sont des animaux sauvages puissants après tout".



On peut voir Steve saluer les animaux avant qu'ils ne se séparent. "Au début, quand j'ai vu les deux animaux, c'était un peu déconcertant", dit-il. Mais quand j'ai réalisé qu'ils étaient juste venus dire bonjour, j'ai apprécié l'expérience".



"Je nage dans l'océan dans la région depuis environ 10 ans et je n'ai vu des orques que deux fois auparavant, mais jamais d'aussi près et jamais de façon aussi magique", a-t-il confié.