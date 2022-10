Sur Twitter, la vidéo d’un concours d’aligot (purée au fromage) envoûte les internautes

"Vous avez vu ça ???", "Parfait!", "Un festival pour nous!", "Vive la France"… Les commentaires sous cette vidéo postée il y a quelques jours sur Twitter sont unanimes.

Et pourtant: il s’agit en réalité d’une vidéo tournée il y a quelques mois lors la fête du Laguiole. On y voit un certain Jeannot monter le plus haut possible sur un élévateur avec les fils de son aligot, une spécialité d’Aubrac dans laquelle sont mélangés des pommes de terre et de la tome. Vous ne rêvez pas: le but est bien d'aller le plus loin possible avec sa louche d'aligot.

Massivement soutenu par le public, les fils de fromage de Jeannot montent jusqu’à 4 mètres… De quoi faire rire les internautes, et subjuguer les Américains. L'histoire ne raconte malheureusement pas si Jeannot est le vainqueur de ce concours.