Jazz trompée par Laurent? En larmes, l'influenceuse prend une décision RADICALE (vidéo)

L’influenceuse Jazz est à bout suite aux rumeurs d'infidélité de son mari Laurent. La star de téléréalité, dévastée, a pris la parole. C’est Maëva Ghennam qui a révélé l'affaire ce week-end. Laurent aurait trompé la star de la JLC Family avec une de ses connaissances. "J'ai une amie qui s'appelle Lilly, c'est une française qui vit à Dubaï. Il s'avère que Laurent lui parle et cherche à la voir. Et j'ai toutes les preuves ! Laurent a des maîtresses, en particulier une maîtresse ici à Dubaï qu'il voit, qu'il assume, avec qui il couche et de laquelle il est amoureux (...) Il trompe sa meuf avec une bombe atomique !", a dit Maeva, dont les propos ont été relayés par Télé Star.

Laurent n’a pas vraiment nié les faits, tout en précisant qu'il ne s'agissait que de discussions. "Ça va être simple, clair, précis. Oui, ce qui est sorti est vrai, j'ai discuté avec une fille. À partir de là, c'est comme si j'avais trompé ma femme. Pour moi, discuter c'est tromper (...) vous pouvez dire que je suis un bâtard, mais aujourd'hui c'est ma femme qui est plus bas que terre. Levez la main ceux qui n'ont jamais faibli dans leur mariage ? Quand on se marie, c'est pour le bien comme pour le pire", a dit le père de famille.

L'influenceur n’a pas hésité à remettre la faute sur Maeva. "Elle s'est dit : 'Je suis prête à détruire une famille, à laisser des enfants grandir sans leur père ?' Tu es en train d'humilier ma femme publiquement sur Internet" , a lâché l’homme.



Jazz a fini par s’exprimer sur cette affaire sur Snapchat. "Ce qu'elle m'a fait, c'est une dinguerie. Je n'ai même pas de mots, à croire que je les dérange à ce point. Elle m'a pire qu'humiliée (...). Aujourd'hui, je ne pleure pas de tristesse, pas de colère, je pleure de dégoût. Jusqu'où ce monde vicieux va ?", a répondu Jazz, qui semble elle aussi donné la faute à Maeva. Le couple, en guerre avec la star de téléréalité, lui reproche d’avoir dévoilé cette histoire sur les réseaux sociaux.



La maman de Chelsea et de Cayden a décidé de quitter les réseaux sociaux. "Aujourd'hui, la richesse m'a apporté beaucoup de choses, plein de beaux trucs, et ça m'a amené tellement de choses horribles, qui ne me ressemblent pas. Ça m'a poussé à faire des choses que j'aurais jamais fait dans ma vie. Aujourd'hui, je m'avoue vaincue, j'arrête la guerre avec eux. Je perds beaucoup trop de temps à cause de tout ça (...) À partir d'aujourd'hui, je décide que tout est fini, mes réseaux sociaux, être influenceuse... Je suis prête à m'asseoir sur de l'argent et avoir une vie normale juste pour plus voir ce monde dégueulasse", a annoncé Jazz.