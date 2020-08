Un bébé attiré par le vide sauvé de JUSTESSE d'une chute de 6 étages (vidéo)

Ce 14 août dans la ville de Nadym en Russie, des passants impuissants ont assisté à une scène qui aurait pu très mal tourner.



Au sixième étage d’un immeuble, un bébé à quatre pattes se tient sur le rebord d’une fenêtre laissée ouverte dans son appartement. À l'intérieur, sa famille n'est pas consciente de ce qu'il se passe dans la pièce où se trouve le bébé. Sur la vidéo publiée par le Daily Mail, on aperçoit d'autres habitants de l'immeuble assister eux aussi à la scène, depuis leur fenêtre.

Une attente interminable



La seule chose à faire pour les badauds était d'appeler les secours. Ceux-ci sont arrivés après quelques minutes. Le bébé est évidemment totalement inconscient du danger. Il n'éprouve aucune peur face au vide, vers lequel il s'approche dangereusement.



Après une attente interminable, un camion de pompier équipé d'une grande échelle est arrivé sur place. Par miracle, le bébé, voyant l'échelle s'approcher de lui, a reculé au lieu d'avancer. Une fois l'échelle installée, un pompier est le plus rapidement possible rentré dans l'appartement afin d'être certain que le bébé soit sain et sauf et surtout, qu'il ne s'approche plus de la fenêtre.