Un garde royal britannique terrorise une petite fille en lui hurlant dessus (vidéo)

Les Britanniques sont bien connus pour toujours suivre le protocole à la lettre. Surtout la Garde Royale. Une petite fille l'a appris à ses dépens en se faisant hurler dessus par l'un d'eux.

C'est certain : la Garde Royale n'épargne personne, pas même les plus jeunes. Dans une vidéo publiée sur TikTok, on y voit une petite fille postée devant une porte d'où sortent des membres de la Garde Royale. Ne faisant strictement rien, mais étant en travers de son chemin, un garde s'est mis à lui hurler dessus "Stand Clear". Ce qui signifie "Tiens toi à l'écart". Terrorisée, la fillette pousse un léger cri tout en prenant ses jambes à son cou.

Des réactions mitigées

Visionnée plus de 4 millions de fois en seulement quelques jours, la vidéo a été beaucoup commentée. Dans les commentaires : "Elle ne voudra plus jamais retourner à Londres", "Quel traumatisme pour la gamine", "La pauvre", "Avait-il vraiment besoin d’effrayer la petite comme ça ?", "Mais il est ouf de crier comme ça sur une petite".

D'autres ont pris la défense du garde. "Soyez heureux qu'il avertisse encore, sinon il continue à marcher", "Il faut savoir respecter les consignes et éduquer ses enfants", " À quoi pensent les touristes ? C'est leur travail, il ne faut pas les gêner."