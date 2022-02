Un habitant de Turquie a contracté le covid en novembre 2020, depuis il est en quarantaine et a passé 78 tests covid positifs

Muzaffer Kayasan, un habitant de Turquie, a passé pas moins de 78 tests covid et ceux-ci se sont tous avérés positifs. Cela fait 14 mois donc que l’homme de 56 ans se trouve en quarantaine. C’est une information relayée par l’agence de presse turque Anadolu.

En novembre 2020, Muzaffer Kayasan a contracté le covid-19 pour la première fois. Atteint d’une leucémie, l’homme de 56 ans a dû être hospitalisé suite à un système immunitaire extrêmement fragile. Depuis sa sortie de l’hôpital, les soignants ont constaté que le virus continuait malgré tout à circuler dans son corps.

Tous les tests covid qu’il a dû passer, soit 78 au total, se sont avérés positifs. Cela fait donc 14 mois que Muzaffer se trouve en quarantaine. "C’est très dur", a confié le Turc à l’agence de presse Anadolu qui ne supporte plus devoir se tenir à distance de ses proches. Il est seulement autorité à voir sa femme et son fils. Il ne peut pas non plus recevoir le vaccin à cause de sa maladie.

Son équipe médicale lui a récemment administré un nouveau traitement, assez lourd, espérant ainsi pouvoir améliorer son état de santé. Les soignants espèrent aussi que Muzaffer pourra bientôt sortir de sa quarantaine prolongée.