Un influenceur révèle la triste réalité de la vie de star d'Instagram: "Un million de followers et fauché"

Jamie Zhu, un influenceur australien populaire, s'est exprimé sur la réalité difficile d'essayer de vivre des réseaux sociaux - disant qu'avoir d'innombrables followers n'étaient pas toujours synonymes d'argent. Il est devenu célèbre en 2014, lorsqu'il a commencé à télécharger des vidéos sur YouTube.



Facebook a ensuite autorisé le contenu vidéo en 2016 et Jamie a immédiatement sauté sur la plateforme pour partager ses clips. Il a déclaré qu'au cours des deux années où il a partagé des vidéos uniquement sur YouTube, il a gagné 9 000 abonnés, mais "n'a pas gagné un centime".



"J'étais complètement fauché"



Le Toktokeur de 28 ans basé à Sydney, a révélé qu'en 2017, alors qu'il avait un énorme million de followers sur Facebook, il était complètement "fauché". "Un million de followers et fauché, ça ne s'additionne pas toujours", a-t-il expliqué.



"Je suis allé à la station-service après le sport pour acheter un shake protéiné et ma carte a été refusée", a-t-il expliqué dans une vidéo récemment mise en ligne sur sa chaîne YouTube. "J'étais complètement fauché".



Jamie dînait avec son ami et collègue TikTokeur Rustam Raziev, 30 ans, à Melbourne, où il a également révélé que la vie de star des réseaux sociaux n'est pas aussi glamour qu'elle n'y paraît.



Rustam a déclaré qu'en dépit de ses sept millions de followers sur TikTok, il devait continuer à travailler comme consultant en copropriété pour une société immobilière. "J'aimerais pouvoir ne faire que du contenu pour les réseaux sociaux à plein temps, mais j'y travaille", a-t-il dit.



Jamie a précisé qu'il était "fou" que les gens puissent avoir des millions d'adeptes, mais que "le revenu n'est pas suffisant pour en vivre".



"J'ai fait le grand saut"



Au cours de sa première année sur Facebook, il a amassé un million de followers, mais il avait toujours du mal à gagner de l'argent. "J'étais complètement fauché, je recevais des allocations de Centrelink, je livrais des pizzas pour vivre et je travaillais dans une garderie", a raconté Zhu au Daily Mail Australia.



"À la mi-2017, j'ai fait le grand saut et j'ai décidé de quitter mes deux emplois et de faire des médias sociaux à temps plein."



Il est parvenu à vivre de petits contrats de marque d'environ 200 dollars chacun, mais ce n'est que vers 2018, lorsque Facebook a commencé à mettre des publicités dans les vidéos, que sa carrière a vraiment décollé. Au fil du temps, le succès de ses vidéos a suivi, Zhu a gagné un peu moins de 500 000 dollars en 2020.



"Les gens doivent comprendre que la courbe n'est pas toujours ascendante", a-t-il insisté, ajoutant que l'année dernière, ses revenus étaient inférieurs de moitié à ceux de l'année précédente.



Le vlogueur a ajouté qu'il y avait souvent une fausse idée autour des influenceurs et que même s'ils semblaient être riches et avoir du succès, ce n'était pas toujours le cas - y compris pour lui-même.



Jamie a un grand nombre d'adeptes asiatiques et en 2018, il a fait des rencontres dans certains pays asiatiques comme les Philippines. "Un jour, le jour de la rencontre et de l'accueil, j'étais super fauché", a-t-il dit.



"J'ai dû prétendre à mon ami Charlie Taylor - qui ne le sait même pas - que j'avais perdu ma carte bancaire pour qu'il puisse me prêter de l'argent. Je me suis retrouvé dans la peau d'un type qui faisait des rencontres, mais je n'avais pas un sou sur mon compte en banque."



Il a ajouté qu'il était courant pour de nombreuses personnes ayant un grand nombre de followers d'avoir un emploi standard à côté. "Les réseaux sociaux peuvent être tellement faux, tout le monde essaie de se cacher dans sa grotte en prétendant qu'il gagne des millions alors que ce n'est pas le cas."



Il conseille aux jeunes générations qui souhaitent faire carrière dans les réseaux sociaux de le faire pour les bonnes raisons. "S'ils le font parce qu'ils veulent être célèbres, ce n'est pas une raison suffisante."



"Il y a cette illusion que si vous avez une sorte de public, vous devez agir de telle ou telle façon. Lorsque j'ai commencé à être reconnu, cela a changé la façon dont je me voyais", a-t-il déclaré.



Jamie a maintenant son propre bureau et a embauché quatre personnes. Il a déclaré que la "meilleure chose" qu'il ait jamais faite avec sa nouvelle célébrité a été d'offrir à sa mère une rénovation de 120 000 dollars de son appartement de Sydney.



Le jeune homme de 28 ans compte désormais deux millions de followers sur TikTok, 5,6 millions sur Facebook et un peu moins d'un million sur Instagram.