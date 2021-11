Un politicien se filme sur la toilette après avoir accidentellement enclenché sa caméra alors qu'il était en réunion Zoom

Un politicien mexicain a piqué un phare après avoir été surpris en train d'utiliser les toilettes lors d'un appel Zoom avec des collègues au cours duquel la caméra de son smartphone s'est subitement enclenchée.

Federico Döring, le député PAN pour le Congrès de Mexico, a été filmé assis sur les toilettes et en train de s'essuyer ses fesses, au milieu d'une session du Congrès.

L'incident embarrassant mais hilarant a eu lieu au cours d'un appel en vidéoconférence le 19 novembre lors d'une session des Commissions unies sur les réglementations, les études et les pratiques parlementaires et sur l'administration et la passation des marchés de la justice du Congrès de la capitale.

Dans le clip, on peut voir M. Döring regarder vers la caméra tout en portant un masque, avant de poser son téléphone sur le sol, alors que ses collègues procèdent au vote.

Oubliant apparemment d'éteindre son appareil photo, il se met alors à ramasser du papier toilette, se lève et se nettoie avec le papier devant ses collègues, rapporte le Daily Mirror.