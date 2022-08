Une petite fille promène un alligator en laisse dans un parc de Philadelphie (vidéo)

Le 26 août, une petite fille a été aperçue en train de promener un alligator dans le LOVE parc de Philadelphie. Wally, l'alligator, est un animal de soutien émotionnel qui appartient à Joie Henney. L'Américain a adopté l'animal en 2016.

Joie est un amoureux des reptiles qui souffre de dépression. Wally était agressif lorsqu'il était plus jeune, mais il serait devenu très doux à force de câlins. L'alligator "a peur des chats et adore regarder le Roi Lion depuis son bassin d'eau installé dans le salon", explique Joie, son maître. L'alligator américain a 7 ans et mesure environ 1,50 mètre.

Les visiteurs du parc du centre-ville ont été surpris en voyant l'alligator. Britt Miller se promenait avec sa petite fille lorsqu'elle a vu l'agitation dans le parc.

"Nous passions devant le parc LOVE et nous avons vu cette gamine jouer avec un alligator dans la fontaine", raconte Britt Miller. "Bien sûr, il y avait une tonne de gens autour qui prenaient des photos. La fille (qui avait l'alligator) semblait être avec sa famille, qui était assise sur le côté. Ils étaient très amicaux. Les gens prenaient l'alligator, le caressaient", raconte Britt à Philly Voice. Elle a ajouté que Wally ne semblait pas du tout dérangé par l'attention qu'il recevait au parc.

La Pennsylvanie autorise les particuliers à avoir un alligator comme animal de compagnie.