Deux vidéos malaisantes de Miley Cyrus et Liam Hemsworth juste avant leur divorce refont surface

Ils ont été le couple le plus mignon du showbiz. Tombés amoureux alors qu'elle était la star de Hanna Montana, et lui le beau brun ténébreux d'origine australienne qui se distinguait de plus en plus à Hollywood. Leur histoire a connu 10 ans d'amour parsemés de plusieurs ruptures avant un mariage surprise en décembre 2018. Pourtant huit mois plus tard, Liam Hemsworth demandait le divorce.

Ces deux derniers jours, les réseaux sociaux ont déterré deux vidéos filmées début 2019, où l'on peut voir l'acteur être embarrassé par sa jeune épouse.

La première a été filmée sur le tapis rouge de la soirée Vanity Fair organisée après la cérémonie des Oscars, en février 2019. Dans cette vidéo, l'acteur australien avait l'air visiblement embarrassé par la fille de Billy Ray Cyrus alors qu'elle commençait à twerker lors d'une after-party Vanity Fair Oscars. Il lui dit: "Non, ne fais pas ça..."

Pour voir la vidéo cliquez ici.

Une autre vidéo filmée en avril 2019 sur le tapis rouge lors de la première Avengers a été également publiée sur les réseaux sociaux. Elle montre à quel point les choses étaient tendues entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth juste avant leur séparation. On peut y voir Miley, 28 ans, poussant littéralement Liam, 31 ans, loin d'elle. Et lui la tenir par le poignet pour la contrôler. Bref les tensions semblaient difficiles à cacher même sur le tapis rouge.