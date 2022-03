Vous n’avez pas la référence de la blague de Chris Rock sur Jada Pinkett Smith aux Oscars ? On vous aide

La réaction sanguine de Will Smith aux Oscars après une blague de Chris Rock vous a marqué, choqué, amusé, stupéfait... Mais vous n’avez pas tout à fait compris cette histoire de GI à laquelle il fait référence? C’est possible et c’est le cas de beaucoup d’internautes.

Juste avant que Will Smith ne monte sur la scène pour gifler l’humoriste, celui-ci s'est adressé à Jada Pinkett Smith en lui disant, "Je t’aime, GI Jane 2, j’ai hâte de le voir".

Est-ce ce témoignage d'affection qui a irrité l'acteur américain? Pas vraiment. Gi Jane est un film sorti en 1997 aux USA et sous le nom "À Armes égales" en Europe francophone en 1998.

Dans ce film dramatique, Demi Moore incarne le lieutenant Jordan O’Neil, une femme officier dans la marine obligée de se raser la tête… Un rôle marquant et dur pour Demi Moore et une référence indélicate pour Jada Pinkett Smith qui est atteinte d’alopécie, une maladie qui lui a fait perdre ses cheveux et donc une partie de sa féminité…