"Je sais seulement qu'on doit gagner": l'Ukrainienne Jamala, de l'Eurovision à la guerre

En 2016, l'Ukrainienne Jamala remportait le concours de l'Eurovision avec "1944", une chanson racontant la répression contre les Tatars de Crimée, sa communauté. A Istanbul, en Turquie, la voici dans la situation, inimaginable pensait-elle, de réfugiée.



Aujourd'hui âgée de 38 ans, la jeune femme était devenue une héroïne nationale grâce à cette chanson interprétée en langue tatare, deux ans après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014.



Les Tatars de Crimée, communauté turcophone majoritairement musulmane installée depuis le XIIIe siècle sur les bords de la mer Noire, ont été déportés par milliers par Staline en 1944 vers l'Asie centrale, accusés de collaborer avec les nazis.



Les paroles de sa chanson, rappel de cet épisode tragique, ont suscité des appels au boycott de la Russie.



"Elle parlait de ma grand-mère, de ma famille, de tous les Tatars de Crimée qui ont été déportés par l'armée soviétique", explique Jamala, les traits tirés, à l'AFP à Istanbul, où elle a trouvé refuge début mars après avoir fui Kiev avec ses enfants.



"On revit ça aujourd'hui. Je pensais que c'était du passé", confie la chanteuse aux yeux de jais, visiblement éprouvée, sans maquillage, évoquant l'offensive déclenchée par le président russe Vladimir Poutine.



Les Tatars de Crimée vivent depuis 2014 sous la pression des autorités russes, qui nient s'en prendre à leur communauté mais ont procédé à de nombreuses arrestations de musulmans pro-ukrainiens accusés de "terrorisme".



Hymne national





Jamala, de son vrai nom Susana Jamaladinova, était invitée vendredi dernier à chanter "1944" en Allemagne, lors d'un concours de qualification pour l'Eurovision, dont la Russie est désormais exclue. Elle devait y représenter la résistance ukrainienne à l'invasion russe.



Une levée de fonds pour l'Ukraine organisée en parallèle a permis de réunir 67 millions d'euros.



"Honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai réussi à chanter... Je suis une petite personne dans ce vaste monde, je ne suis personne, mais si je peux faire quelque chose, je le ferai", dit-elle.



Même à Istanbul, elle essaie de remonter le moral de ses compatriotes.



Le drapeau ukrainien jaune et bleu autour du cou, elle a entonné pour eux l'hymne national sur les réseaux sociaux après son interview à l'AFP.



"Nous sommes une nouvelle génération, nous pensons à la paix, à la manière de coopérer, de s'unir, mais il se passe des choses terribles. Cette guerre se déroule sous les yeux du monde", déplore-t-elle.



A 05H00 le 24 février, son mari l'a réveillée: "La guerre a commencé, la Russie a attaqué l'Ukraine".



Elle s'est d'abord demandé quoi faire: préparer les bagages, les passeports, s'occuper des enfants... "J'étais en état de choc", souffle-t-elle.



Ce jour-là, elle a gagné un abri avec ses deux petits garçons et son mari, avant de décider de se rendre à Ternopil, à 400 kilomètres à l'ouest, un voyage en voiture de deux jours.



A peine arrivée, la famille a été contrainte de repartir. "Je me suis réveillée à 06H00 du matin au son des explosions... Deux jours plus tard, nous arrivions à la frontière roumaine."



Son mari les a déposés là et s'en est retourné à Kiev rejoindre des volontaires qui aident à évacuer femmes et enfants vers des régions plus sûres.



Avec ses fils, Jamala a traversé la frontière à pied, avant d'être récupérée par sa soeur qui vit à Istanbul.



"Guerre cruelle"





Depuis, elle guette avec anxiété les nouvelles d'Ukraine, l'oeil rivé à son téléphone portable. "C'est vraiment difficile quand vous savez que votre mari est là-bas. Je n'arrive pas à dormir. Chaque minute, je me demande comment il va."



Les musiciens de son groupe se cachent dans les abris de Kiev. "Mon ingénieur du son m'a écrit hier qu'il n'avait pas d'eau... il ne peut pas sortir, c'est dangereux", dit-elle. "C'est une guerre très cruelle au coeur de l'Europe. Elle anéantit les valeurs de l'Europe que nous avons bâties depuis la Seconde Guerre mondiale."



"L'Ukraine est un grand pays, avec sa langue, sa propre culture, son histoire. Il n'a rien de commun avec la Russie", insiste-t-elle.



"Je ne sais pas ce qu'on peut faire... Je sais seulement qu'on doit gagner."