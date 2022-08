Endormi, il se coupe accidentellement les testicules, rêvant qu'il tranche de la viande pour un repas de famille

Kofi Atta est à l'hôpital après s'être assoupi dans son fauteuil. Rêvant de couper de la viande pour un repas familial, l'homme de 47 ans s'est réveillé et a découvert qu'il s'était coupé les testicules, relate la BBC Pidgin.



L'agriculteur ghanéen a déclaré qu'il avait réussi à prendre un couteau et à se blesser pendant qu'il dormait. Encore dans un état second, il a appelé deux voisins qui se sont précipités chez lui et l'ont trouvé seul, couvert de sang.

"J'étais assis dans mon fauteuil quand je me suis endormi. Dans mon sommeil, j'ai rêvé que je coupais de la viande devant moi. Je ne me souviens pas comment j'ai pris le couteau, c'est confus", explique l'homme à BBC Pidgin.



Kofi Atta a expliqué qu'il n'était toujours pas sûr de ce qui s'était passé lorsque ses voisins sont arrivés, bien qu'il se soit levé et ait ressenti une douleur aiguë dans ses parties génitales.



Peut-être à cause de la perte de sang, Kofi n'est sorti de son état de rêve qu'une fois à l'hôpital. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas en train de découper de la nourriture pour un repas familial, mais qu'il avait coupé ses propres testicules.



Les médecins ont soigné ses blessures au début du mois, mais lui ont dit qu'il devait subir une opération pour se rétablir complètement. Il subira une intervention au Komfo Anokye Teaching Hospital.