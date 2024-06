"On adore relever les défis": Allessia et Quentin, vainqueurs de "La Grande Wadrouille", se confient sur leur victoire

VisitWallonia, Sud Info et RTL se sont unis pour créer l'événement touristique de l'été 2024 : La Grande Wadrouille. Pour cette expérience unique en son genre, Allessia et Quentin devront partir à la découverte de la Wallonie. Leur mission ? Filmer, photographier, enregistrer, partager et raconter leur périple. RTL info les a rencontrés pour une interview exclusive.

Allessia : On s'est dit "c'est ça notre vie ? Métro, boulot, dodo ?" Allez hop ! On a pris l'ordinateur, RTL casting, et on est tombé sur l'annonce. Et c'est parti".

Nous avons suivi les neuf duos participants durant plusieurs semaines dans "Objectif La Grande Wadrouille". Après avoir fait face au vote du public, le duo gagnant est enfin choisi : celui d'Allessia et de Quentin. Âgés de 32 et 33 ans, ces deux amis "rêvent d’aventure".

Avez-vous l'habitude de partir à l’aventure ?

Allessia : Si on est totalement honnête, moi je suis plus all in tout confort plutôt que sac à dos et aventure. Par contre, on adore relever les défis et les challenges. On sort de notre zone de confort.

Comment s'est passée l'épreuve sur le Santier Bayard à Virton ?

Allessia : Il faut savoir qu’on nous a envoyé l’adresse la veille au soir, à 22h. Donc nous sommes curieux, on cherche Confrérie royale des Zigomars et… on n'a rien compris (rire).

Quentin : en faisant des recherches un peu plus approfondies, on s’est rendu compte que Zigormar avait une connotation un peu spéciale. On s’est dit : "On va vraiment aller là ?".