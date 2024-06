"Je ne l’ai jamais oublié": Jean-Pierre Castaldi dévoile son premier grand amour belge

L’acteur Français Jean-Pierre Castaldi nous ouvre sa "boîte à souvenirs" et c’est justement le nom de son nouveau spectacle, qui débarque en Wallonie pour une longue tournée. Il y raconte avec tendresse sa longue carrière au cinéma faite de hauts et de bas, ses failles, ses rencontres dont une en particulier, qui va venir chambouler tout cela. Le comédien est également un homme attaché à la « belgitude » et au plat pays. Il dévoile une anecdote peu connue, son histoire d’amour belge.

Euh, je crois. Non, ils aiment la Belgique et les Belges.

Vous n'avez pas à me parler de la retraite. À Paris, je refuse de dire combien je gagne en retraite. Si je vous le dis ici, comme je sais que vos retraites sont très petites. Vous allez dire : comment il ne s'en sort pas avec ça ? Je ne m'en sors pas, il faut que je travaille.

Oui, mais ça vous plaît, vous aimez votre métier?

Je mourrai en scène comme Molière.

On a beaucoup parlé du cinéma, mais aujourd'hui, c'est plutôt le théâtre qui vous anime?

Ça fait 20 ans maintenant, ça fait 20 ans. Tous les ans, tous les ans. Mais vous savez, j'ai remarqué que tous les grands acteurs, Michel Bouquet, à la fin de leur carrière, le cinéma... Vous savez, le cinéma, c'est des choix, c'est différent. Il faut faire le bon film, etc. Le théâtre, pendant 1h30, 2h, c'est vous et le public. Et il n'y a rien, rien au monde. Alors en plus, le public belge, c'est un amour.