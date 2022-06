"C'est ma femme, reculez bord**": Tom Hanks, hors de lui, HURLE sur des fans (vidéo)

Mercredi, Tom Hanks s'est énervé lorsqu'un groupe de fans déchaînés s'est approché trop près de sa femme, Rita Wilson à New York. L'acteur oscarisé, en pleine promotion du film Elvis de Baz Luhrmann, est devenu furieux lorsque le groupe trop zélé a failli renverser sa chère et tendre. Cette dernière a fini par perdre pied et s'éloigner en vacillant, lors d'une sortie.



"Arrêtez !", a crié Rita Wilson. "C'est ma femme! Reculez, bordel ! Vous renversez ma femme?", a crié la star avant que le couple ne se précipite dans une voiture.



On a pu entendre un fan s'excuser en disant : "Désolé pour ça, Tom".