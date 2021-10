"Ça m'a bouleversée": Justine Lévy présente le livre "Son fils", un journal imaginaire de la mère d'Antonin Artaud (vidéo)

L'écrivaine française Justine Lévy était l'invitée du RTL INFO avec Vous afin de présenter son livre intitulé "Son fils". Il s'agit d'un journal imaginaire de la mère de l'acteur français Antonin Artaud, mort en 1948. La mère du poète a essayé de le sortir des différents hôpitaux psychiatriques où il a été envoyé, enfermé et a subi des électrochocs.

Justine Lévy a expliqué pourquoi elle a choisi ce sujet pour son nouveau livre. La femme de lettres, également mère, a voulu se mettre à la place de cette mère qui a passé sa vie à tenter de sauver son fils, mais aussi à comprendre son génie et sa folie.

Est-ce que vous avez fait passer tout ce qui est inavouable chez vous en tant que mère dans ce bouquin?

Bravo. C'est ça.

Vous avez réussi à vous mettre comment à sa place?

En fait, j'ai lu beaucoup de biographies d'Antonin Artaud et il y avait un moment qui m'avait bouleversé. C'est ce fameux moment où elle vient le voir avec un panier de victuailles. Elle s'est fardée, elle s'est fait coquette, elle est contente de venir voir son fils puis il ne la reconnaît pas et il lui dit "Vous êtes un démon madame" et il la chasse.

Et elle revient quand même le lendemain et quand elle n'a pas le droit de venir le voir, car il la rejette, elle le regarde à travers l'entrebâillement d'une porte. Ça m'a bouleversée et je me suis demandée comment je réagirais si j'étais à sa place si mon fils ou ma fille me rejette. La personne qu'on aime le plus au monde.

C'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit, je vais essayer de me mettre dans la peau de cette femme pas très connue. On ne sait pas bien qui elle est.