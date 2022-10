"Cette personne avait des intentions de meurtre": Jeremstar se confie sur sa prise d'otage avec Sheryfa Luna

Sur sa chaine YouTube, le bloggeur Jeremstar s'est livré sur la terrible épreuve qui lui est arrivé : il a été pris en otage avec son amie Sheryfa Luna par un sorti de prison.

L'histoire commence en 2018 alors que Jeremstar était au cœur de la tourmente judiciaire. Dans une affaire renommée le "Jeremstargate" était accusé d'agressions sexuelles sur mineurs. Ce qui a été épinglé c'est que son ami, Pascal Cardonna '"Babybel") proposait des actes sexuels à des jeunes garçons en échange d'une rencontre avec Jeremstar. Dans cette histoire, la justice a blanchi le bloggeur. Pourtant certaines personnes continuent de clamer sa culpabilité.

Dans une vidéo publiée le 29 septembre dernier, Jeremstar explique que depuis cette histoire, il reçoit de nombreuses menaces. Il est même allé jusqu’à dévoiler avoir été pris en otage, avec son amie Sheryfa Luna. Le bloggeur a donné quelques détails sur la personne qui lui a proféré des menaces. Il confesse : Un "déséquilibré", sorti de prison pour avoir "posé une bombe à Paris qui avait été déjouée", était "persuadé" que "j’étais un pédophile. Cette personne, avec des intentions de meurtre, était extrêmement menaçante et m’a bloqué sur un banc dans un endroit public en plein Paris, m’a empêché de partir pendant plus d’une heure, en m’accusant de choses horribles (…) Je me demandais même s’il avait pas des armes. Quand quelqu’un vous dit droit dans les yeux ’j’avais posé une bombe à Paris je voulais faire un bain de sang mais elle a été déjouée j’ai été incarcéré pendant une dizaine d’années’, vous comprenez que vous avez affaire à quelqu’un qui évolue dans des sphères…"

Il poursuit avec émotion : "C'’était moi qui était visé. (…) Je ne pouvais plus bouger de mon banc, à chaque fois, il devenait violent, je regardais Sheryfa, et finalement, vous réussissez à vous enfuir en partant en courant pour vous réfugier dans un restaurant et que tout le monde hallucine… C’était vraiment très choquant, j’ai encore ces images, c’est une véritable agression, il y a tout qui défile dans ma tête. Tout ça a été pris très au sérieux lorsque je l’ai signalé."