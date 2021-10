"Débordée" à la naissance de sa fille, Meghan Markle milite pour le congé parental aux États-Unis

Meghan Markle a appelé mercredi le Congrès américain à garantir un congé parental à tous les Américains, reconnaissant avoir été "débordée" à la naissance de sa fille au printemps.

"Je ne suis pas élue ni une femme politique. Je suis, comme beaucoup, une citoyenne engagée et une mère", écrit l'épouse du prince Harry dans une lettre ouverte au chef démocrate du Sénat Chuck Schumer et à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

"En juin, mon mari et moi avons accueilli notre deuxième enfant", rappelle l'ancienne actrice américaine aux chefs démocrates du Congrès. "Comme tous les parents, nous étions très heureux. Comme beaucoup de parents, nous étions débordés. Comme moins de parents, nous n'avons pas été confrontés à la dure réalité, qui est de choisir entre passer ces premiers mois critiques avec notre bébé ou reprendre le travail."

"Nous savions que nous n'aurions pas à faire d'impossibles choix en termes de garde d'enfants, d'emploi et de soins médicaux que tant de personnes doivent faire chaque jour", ajoute la duchesse de Sussex. "Aucune famille ne devrait faire face à ces décisions."

L’ancienne actrice a écrit "en tant que mère"

Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont pris leur distance avec la famille royale britannique et vivent depuis mars 2020 en Californie avec leurs enfants, Archie, 2 ans, et Lilibet, 4 mois. Meghan s'est par ailleurs éloignée de son père, qui se plaint de ne jamais avoir rencontré ses petits-enfants.

L'ancienne actrice précise aux dirigeant du Congrès qu'elle leur écrit "en tant que mère" pour défendre le congé parental au moment où les élus négocient un vaste programme d'investissements qui devrait inclure un congé parental payé nettement moins long que les 12 semaines proposées par le président Joe Biden.

Alors que la famille royale britannique est censée rester apolitique, Meghan Markle note qu'un congé parental devrait être "un droit au niveau national au lieu d'une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont des politiques en place ou ceux qui vivent dans les rares Etats où un programme de congé existe".

Les Etats-Unis sont l'un des seuls pays développés ne garantissant pas un congé parental, que l'actuelle Maison Blanche considère comme bon pour l'économie. "Je sais à quel point les choses peuvent – et sont – devenues chargées politiquement, écrit Meghan Markle. Mais il ne s'agit pas de droite ou de gauche. Il s'agit de ce qui est bien ou mal."