"Est-ce bien réel?!": cette apparition qui effraie Kim Karadashian et son entourage

Peu de personnes aimeraient voir apparaître ce genre de choses à la maison… Pas même les richissimes Karadashian!

Ce mardi 8 novembre, la star a diffusé en story sur son compte Instagram une vidéo qui devrait en dégoûter plus d’un: on y voit une grosse araignée, sûrement une petite tarentule à en croire Kim Karadashian. sur le sol. On entend son entourage gémir et se plaindre de peur, notamment une petite fille. Malgré son calme apparent, l’ex de Kanye West avoue avoir très peur. "Is this real?" ("Est-ce bien réel?" en français), questionne-t-elle avant de voir l’araignée s’enfuir à pleines pattes… Ce qui fait évidemment hurler toutes les personnes présentes derrière l’objectif!