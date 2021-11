"Fermez vos bouches", "respectez la mémoire de mon mari": Lââm se lâche et répond aux commentaires sur son mari décédé

Après le décès son mari emporté par un cancer du pancréas, Lââm fait face à des commentaires d’internautes pour le moins déplacés sur la mort de celui-ci. Elle répond, sans mâcher ses mots, à ses détracteurs.

Le 2 novembre dernier, la chanteuse Lââm annonçait le décès de son mari Robert Suber avec qui elle était mariée depuis 25 ans. Celui-ci a été emporté par un cancer pancréas, a révélé la chanteuse sur les réseaux sociaux.

Si Lââm avait d’abord exprimé sa frustration et son impuissance face à son mari qui mourait à petit feu sous ses yeux, aujourd’hui elle partage d’autres types de propos… La chanteuse a en effet tenu à répondre aux commentaires d’internautes prétendant que son mari se droguait, ce qui serait la cause de sa mort. "Les cafards du net qui disent que mon mari c’était un drogué, fermez vos bouches d’égout. Et allez vous faire mettre une grosse pendule où je pense", a écrit la chanteuse sur son compte Instagram.

Un grand sportif qui ne fumait ni se droguait

Elle décrit son mari comme "un grand sportif" qui faisait du sport tous les matins à 7 heures. "Il ne fumait pas et il ne buvait pas. Il avait une alimentation hyper saine, il buvait du jus de citron et carotte. Jamais d’alcool, jamais de drogue."

Pour elle, son mari n’a simplement "pas eu de chance avec son cancer du pancréas." Lââm tient également à préciser : "Et moi non plus, les cafards, je ne bois pas, je ne fume pas et je ne me drogue pas. Arrêtez de prendre tous les artistes pour des drogués et des alcooliques." Et de conclure : "Respectez la mémoire de mon mari, merci."