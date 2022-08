"Folie... Pas prête de m'en remettre": Jennifer Aniston et Adam Sandler s'éclatent sur du Juliette Armanet (vidéo)

Quelle belle surprise pour la chanteuse frenchie, Juliette Armanet. En plein tournage pour le film Netflix “Murder Mystery 2" à Hawaï, Jennifer Aniston et Adam Sandler se sont affichés en train de s'éclater sur le titre “Le Dernier Jour du disco” de Juliette Armanet. Très étonnée et flattée, cette dernière a publié la vidéo sur son compte Twitter. “Folie… Jennifer Aniston et Adam Sandler qui dansent sur Le Dernier Jour du Disco (...) Pas prête de m’en remettre…”, a-t-elle écrit en légende du post. En prime, les images de ce moment musical ont été tournées par Mélanie Laurent, actrice française qui figure au casting de la comédie.

La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, elle a été visionnée plus de 300.000 fois.