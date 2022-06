"Hyper malaisant… ": Loana publie une vidéo où elle embrasse sa mère sur la bouche

Décidément, Loana enchaîne les posts considérés comme gênants par les internautes et les interventions où elle se ridiculise parfois plus qu’elle ne redonne confiance sur sa bonne santé…

Dimanche 29 mai, la France fêtait les mamans. A cette occasion l’ex-star de téléréalité a posté une vidéo d’elle et de sa mère en gros plan. "Bonne fête maman!", s’exclame dessus Loana aux côtés de sa maman qui lui répond "Merci ma caille, je t’aime". Si le texte semble mignon, il semble toutefois avoir été écrit et révisé. Les deux femmes miment ensuite des bruits de bisous et finissent par s’en faire un réel… Sur la bouche !

Un geste "déplacé" pour certains, qui a vivement fait réagir les utilisateurs d’Instagram qui suivent la jeune femme. En commentaires, on s’affole. "De pire en pire, et hyper malaisant", "Quelles déchéance et misère!", "La gênance absolue", "Embrasser sa mère comme ça! Trop malaisant…", "ça s’arrange pas", peut-on notamment lire sur la vidéo Instagram de Loana.

Pour rappel, cette dernière accusait il y a encore quelque temps sa mère de lui avoir volé son argent avec la complicité de son ex-compagnon. Loana estimait alors le montant des dommages à 800 000€…