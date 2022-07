"Il était extrêmement malheureux et seul": Nathalie Baye se confie sur Johnny Hallyday

Ce dimanche 31 juillet, Nathalie Baye a livré quelques détails intimes sur les derniers jours de la vie de son ex-époux, Johnny Hallyday. Couple star pendant, ils ont vécu une histoire d'amour intense dans les années 80. De cette union est née Laura Smet en 1983. Quelques temps plus tard, l'idylle se termine entre les deux, mais l'entente reste au beau fixe. En janvier 2016, l’actrice se confiait d'ailleurs au journal Causette sur ses souvenirs avec la rock-star : "Il est désarmant, vous savez. Tout le contraire de ce qu’on pourrait penser. Il est très timide, charmant et peut s’avérer très drôle. On a bien ri ensemble".

Dans le Journal du Dimanche, elle s’est souvenue être allé lui rendre visite à Los Angeles aux Etats-Unis quelques temps avant sa disparition. Un voyage qu'elle a effectué avec leur fille, Laura Smet. Un moment qui l'a particulièrement attristé. "Dans les dernières années, il était extrêmement malheureux dans sa vie. Il était tout seul, toute la journée, dans son bureau, avec la télévision allumée. Je ne l’avais jamais vu aller aussi mal. Il ressemblait à un mort-vivant. J’étais triste que Laura voie son père dans cet état-là".