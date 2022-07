"J’ai connu des difficultés de lecture et d’écriture": Kendji Girac confie avoir eu honte de son illettrisme

Après avoir réalisé son rêve de devenir chanteur, Kendji Girac s’apprête à s’essayer à un nouvel exercice… Le petit écran. Le jeune papa va interpréter ses premiers pas dans une fiction qui traite de l’illettrisme. Un sujet qui lui tient à cœur. À l’occasion d’une interview accordée à Gala, il s’est confié au micro de Nikos Aliagas sur ses difficultés qui ont profondément marqué sa jeunesse. "Étant un enfant du voyage, j'ai connu des petites difficultés de lecture et d'écriture. J'ai été touché de près par l'illettrisme et j'en avais un peu honte", a-t-il confessé.

Parler, un acteur libérateur

Le gagnant de The Voice ne pouvait plus garder ce sentiment pour lui. Il a alors décidé de se confier à ses équipes : "ça m'a permis de surmonter un moment de ma vie un peu gênant, un peu délicat. Avec l'envie d'apprendre, je m'en suis sorti assez vite". Un acte libérateur qu’il encourage vivement. "Je veux dire à celles et ceux qui sont frappés par l'illettrisme que l'on peut toujours s'en sortir quand on a cette envie de toujours apprendre. Il n'est jamais trop tard. Abandonner, c'est mourir", déclare l’interprète de Color Gitano.

Travailler pour progresser

Aujourd’hui, le chanteur vit bien. À force de travail, il est parvenu à dépasser ce qu’il appelle "son petit blocage". "La culture du travail est ancrée en moi depuis mon plus jeune âge. Mon père m'a transmis cette valeur qui est inestimable. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même, comme mon père l'a fait avec moi. Je veux qu'il soit fier de moi et que le public apprécie ce que je fais pour lui", confie le chanteur de 26 ans.

La diffusion du téléfilm « Champion » dans lequel Kendji Girac endosse un rôle est prévue pour la rentrée sur TF1.