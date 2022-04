"J’ai perdu 6,8 kg, je prends des médicaments": Sarah Lopez confie avoir pensé au suicide après avoir été larguée en direct à la télé (vidéo)

Sarah Lopez, l'ancienne candidate des Anges de la téléréalité, a vu son histoire d'amour se terminer de la pire des manières le 17 mars dernier. Son compagnon Tom Brusse participait à la version espagnole de l’émission Secret Story et il a décidé de la quitter en direct à la télévision. Ça a été un gros coup dur pour l’influenceuse de 31 ans. A tel point qu’elle a confié avoir même pensé à se suicider.

Le 17 mars dernier, le petit nuage sur lequel flottait l’influenceuse Sarah Lopez est littéralement parti en fumée. La jeune femme de 31 ans était en couple depuis quelques mois avec Tom Brusse, également influenceur. Ce dernier a participé à la version espagnole de l’émission Secret Story et y a, semble-t-il, fait la rencontre d’une autre femme. Il a donc décidé de quitter sa compagne… en direct à la télévision !

Humiliée, trahie et écœurée, Sarah Lopez a dû encaisser le coup mais ça a été un "énorme choc émotionnel", comme elle le dit elle-même. Sur son compte Instagram, l’influenceuse a en effet partagé un extrait de ses échanges avec Jeremstar. Dans une "interview sans détour", elle a parlé à cœur ouvert de ce qu’elle a vécu au cours de ces dernières semaines. "J’ai tellement donné ces derniers jours. Je suis très très émue. J’ai tellement pleuré, c’est un cauchemar en fait ce qui m’arrive. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Ce mec, c’est un monstre", confie-t-elle.

Ses révélations sont surprenantes et ses mots sont forts. Cela en dit long sur son état d’esprit actuel. "Être quittée comme ça en direct, pour moi, c’est vraiment de la violence psychologique. On parle beaucoup de féminicide aujourd’hui et je me dis qu’avec ce que j’ai vécu, ça aurait pu être un féminicide parce que j’aurais pu me suicider", poursuit-elle avant d’ajouter : "J’ai perdu 6,8 kg, je perds mes cheveux, je prends des médicaments… J’espère qu’il comprendra un jour toute la souffrance qu’il m’a faite."