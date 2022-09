"Je l’ai dragué": l'étonnant coéquipier de Léa Salamé pour son nouveau projet télé

Le duo Salamé/Ruquier à la télévision française, c’est terminé. Bien que la journaliste "regrette mais respecte" le choix de son co-équipier, cette dernière a du plancher sur un nouveau projet à proposer à France TV pour occuper le créneau du samedi soir à 23h.

Son nouveau programme s’appellera donc "Quelle époque": il s'agit un talk-show dans lequel "7 ou 8" personnalités de l’actualité (culture, société, politique…) se rencontreront pour faire vivre cette époque "folle, enthousiasmante, anxiogène". Par exemple, pour la première de l’émission qui a lieu ce samedi 24 septembre, Jean-Luc Mélenchon sera invité en même temps que le père Matthieu, curé star sur Tiktok.

Actuellement en promotion pour "Quelle époque", Léa Salamé était invitée de TPMP ce jeudi 22 septembre. Sur le plateau, elle a présenté le concept mais aussi l’animateur qui l’accompagnera… Christophe Dechavanne! "Je l’ai dragué", assure-t-elle pour le convaincre de la rejoindre dans cette aventure. Aussi étonnant soit-il, c’est bien le présentateur apprécié du grand public qui fera équipe avec la journaliste. Certains chroniqueurs de TPMPT ont émis leurs doutes sur ce binôme, imaginant que Christophe Dechavanne prendrait toute la lumière. "S’il me bouffe, qu’il me bouffe, je m’en fous !", s’est défendue Léa Salamé, promettant d’être elle aussi un personnage clé et "drôle" de l’émission.