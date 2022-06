"Je vous ai caché des choses": le chanteur Amir fait une annonce mystérieuse et inquiète ses fans

Ce vendredi, le chanteur Amir a posté une lettre ouverte énigmatique sur ses réseaux sociaux, créant l'émoi de sa communauté qui n'a pas su comment interpréter le sens de son message.

Ce vendredi 24 juin, Amir a surpris ses abonnés par un long message, révélant que sa belle carrière était bâtie sur un énorme "mensonge". De quoi faire dégouliner quelques gouttes de sueurs alors que ce chanteur, révélé par "The Voice", s'est fait un nom sur la scène française.

Dans cette longue lettre ouverte, écrite sous forme de confession, le chanteur français de 38 ans révèle avoir "caché des choses" à son public qui le suit depuis tant d'années. "Six ans et presque cent chansons plus tard. Mon secret est devenu trop lourd à porter. Je vous dois la vérité", confie-t-il à sa communauté dans un message des plus énigmatiques.

"Toutes ces chansons que vous chantez par cœur, n’étaient en fait que des reprises. Pas les versions originales. J’ai bâti ma carrière sur des reprises. Et je vous l’ai caché. Aujourd’hui, je le reconnais. Est-ce que j’aurais dû le faire avant ? Probablement", avoue l'interprète de "Rétine", laissant la plupart de ses fidèles fans dans l'incompréhension la plus totale.

Derrière ce message osé et mystérieux se cache en réalité... l'annonce d'une nouvelle édition de son album "Ressources" prévue le 19 août prochain ! Un disque qui permettra au public de découvrir les "versions originales" de ses succès comme "J'ai cherché" ou encore "Carrousel", son récent duo avec Indila. "Je croyais les posséder, mais ce sont ces chansons qui me possèdent. J'espère qu'elles vous plairont, que vous me pardonnerez et qu'on continuera de s'aimer longtemps, car peu importe comment ça a commencé, grâce à vous, ça ne finira jamais", ajoute Amir.

Un soulagement pour sa communauté dont les nerfs ont été mis à rude épreuve avec ce message énigmatique.