"L’amour n’a pas suffi": Melanie Da Cruz annonce son divorce avec le footballeur Anthony Martial

"Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir...". Ce sont les premiers mots de l’influenceuse française Mélanie Da Cruz dans sa publication annonçant son divorce avec le footballeur Anthony Martial. Elle a partagé la triste nouvelle il y a une dizaine de jours sur son compte Instagram, sans en expliquer la raison. D’après la presse britannique, la jeune femme de 30 ans aurait été trompée par son mari lorsqu’elle était enceinte de 8 mois.

Melanie Da Cruz, 30 ans, a annoncé il y a une dizaine de jours sa rupture avec l’attaquant de Manchester United Anthony Martial. C’est sur son compte Instagram que la maman de Swan, 3 ans, a partagé la triste nouvelle. "Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir...", a-t-elle écrit pour accompagner une photo d’elle dans sa sublime robe de mariée.

Habituellement assez discrète en ce qui concerne sa vie privée, Mélanie Da Cruz a, cette fois, tenu à s’adresser à ses followers pour "le bonheur et l'avenir de chacun", comme elle le dit elle-même. "Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respects et avec pudeur de ma part", a-t-elle également écrit dans cette longue publication.

Et de poursuivre : "La vie à 2 est une longue route souvent parsemée d'embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu’on s’est dit ‘oui’ je pensais pour la vie malheureusement l’amour n’a pas suffi."

Sans entrer dans les détails, elle avoue ne pas pouvoir poser de mots exacts sur ce qu’elle ressent "car la douleur ne s’écrit pas." Elle termine en précisant que le bien-être de leur fils Swan restera une priorité.

On ne connait pas les raisons précises de ce divorce et de son côté, Anthony Martial n’a pas du tout réagi sur ses réseaux sociaux. Mais d’après la presse britannique, le joueur de Manchester United aurait commis un adultère lorsque sa femme était enceinte de 8 mois. Le footballeur de 26 ans aurait couché avec la mannequin française Malika Semichi, après l’avoir rencontrée dans une boîte de nuit parisienne.

Une source a déclaré au Daily Star Sunday : "Les choses ne vont pas très bien pour Martial sur le terrain [de foot] et il semble que la vie à la maison ait également été difficile. La déclaration de Melanie a été un choc pour ses fans et c'est probablement la cerise sur le gâteau après quelques mois difficiles pour Anthony. Ils ont eu leurs combats. Tout ce qui les intéresse, c'est le bien-être de leur fils et de l'élever à l'amiable."