"Le policier a sorti son arme": Kanye West brièvement retenu par la police lors d'un malentendu près d'Anvers

Le rappeur américain Kanye West a été brièvement interpellé par un policier qui a dégainé son arme près du canal Albert à Wijnegem (province d'Anvers), début septembre. C'est ce qu'a déclaré l'artiste lui-même au cours d'une interview pour le podcast Drink Champs. La zone de police locale a confirmé l'information, ajoutant qu'il s'agissait d'un malentendu. Le rappeur ainsi que son garde du corps portaient un masque recouvrant complètement leur visage.

Kanye West aurait récemment acheté un appartement à Wijnegem au sein d'un complexe immobilier de l'architecte d'intérieur Axel Vervoordt, une connaissance personnelle de Kanye West. "Bien sûr, nous ne le savions pas encore au début du mois de septembre", a déclaré le commissaire Johan Wonnink de la zone de police Minos. "C'était une douce journée d'été et nous avons reçu un rapport selon lequel deux hommes complètement masqués se promenaient. Un collègue les a trouvés, mais ils ont refusé d'enlever leurs masques - rétrospectivement, probablement parce qu'ils ne comprenaient pas le néerlandais et ne comprenaient donc pas la question."

L'inspecteur de police a alors sorti son arme de son étui. Selon Kanye West, il aurait même été tenu en joue, mais selon la police, ce n'est pas tout à fait exact. "Notre collègue tenait son arme dans la position dite 'low ready': à un angle de 45 degrés par rapport au sol, pour bien montrer qu'elle est prête pour une éventuelle utilisation", selon le commissaire. "Le malentendu a ensuite été résolu très rapidement. Notre collègue n'a pas non plus reconnu immédiatement M. West lorsqu'il a enlevé son masque."

Kanye West a ri de l'incident pendant l'interview, même s'il était plutôt choqué au moment-même. "Quand le policier a sorti son arme, j'ai pensé: 'Bon, je crois qu'on y est' ('Well, I guess this is it')".