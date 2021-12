"Ma coupe Swiffer": Miss Aquitaine réagit à la polémique sur ses cheveux (photos)

Sa coupe de cheveux a suscité beaucoup de réactions le soir de l'élection Miss France 2022... Ambre Andrieu, Miss Aquitaine, a enfin pris la parole sur Instagram pour réagir à la polémique.

Samedi soir, après le passage d'Ambre Andrieu lors de l’élection Miss France 2022, l'attention était focalisée sur sa coupe de cheveux. Les messages et critiques ont afflué sur Twitter. "Qui est l’individu qui a détruit l’afro de Miss Aquitaine ?"

La jolie jeune femme de 22 ans a défilé le soir fatidique avec une chevelure moitié frisée-moitié lissée. "Sabotage", "C'est un crime", ont réagit certains internautes face à "l'afro saccagée" qu'elle arborait (lire notre article à ce sujet).

La réaction de Miss Aquitaine

Dans un message posté sur son compte Instagram ce mercredi, Ambre Andrieu a souhaité réagir à la polémique. Elle a partagé 3 photos pour montrer à quoi elle ressemblait avant de monter sur scène, la coiffure qu’elle souhaitait avoir pour l’élection (celle qu’elle arborait lors de la séance photo en maillot de bain), et la dite photo en maillot de bain.

Ce serait mentir de dire que je ne suis pas déçue du résultat

Elle explique que les instructions de la soirée exigeaient une chevelure détachée puis attachée mais qu'elle voulait défiler avec sa coupe afro: "Il était impensable pour moi de ne pas montrer mon afro sur TF1. C’est pour ça que je n’ai pas voulu faire le prime les cheveux attachés", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Mais, selon ses dires, les conditions du direct et les aléas de l'émission, notamment un timing serré, ont fait que sa coupe s'est dégradée au fur-et-à-mesure de l'élection: "Une émission en direct est soumise à un timing très strict: trois minutes pour changer de tenue + coiffure + chaussures pour faire le tableau des quinze. (...) On s’est changé plusieurs fois et la gravité a eu raison de mes cheveux. Que ce soit à cause des projecteurs, de la cire, la chaleur ou ma danse, mes cheveux ont changé. Ce serait mentir de dire que je ne suis pas déçue du résultat lors de mon discours et que c'était la coupe que je voulais. Ça ne l'était pas. J'aurais aimé me voir dans un miroir entre temps pour voir qu'ils s'étaient affaissés. J’aurais aimé qu’on me dise et me les arrange mais non", détaille-t-elle.

Malgré sa déception et les critiques, Ambre Andrieu considère que même si elle "n'a pas choisi cette coupe", ce "concours de circonstance" ne définit pas son aventure: "J'étais concentrée et j'ai préféré vous offrir un spectacle et vous montrer ma personnalité".

Elle sait que ses cheveux sont sa force, écrit-elle, mais "comme toutes les autres files", elle a "voulu tester une coupe stylisée sur scène". Elle a ensuite remercié celui qui l'a coiffée: "Chris est spécialisé dans les cheveux Afro et a fait de son mieux depuis le début"

En tout cas, cette coupe ratée, que Miss Aquitaine surnomme "coupe Swiffer" (en référence au balai Swiffer) ne l'a pas empêché de terminer 5e dauphine : "Vous m'avez tous soutenu et je suis arrivée à une belle place, merci encore", a-t-elle conclut, fermant la polémique sur sa coupe.