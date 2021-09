"Moment ICONIQUE" pour Paris Hilton à l'US Open: elle s’emballe en entendant sa chanson dans le "stade géant" (vidéo)

Paris Hilton a été aperçue en train de chanter et de danser sur son siège en entendant son single de 2006, "Stars Are Blind". La chanson était diffusée vendredi à l'US Open alors qu’elle assistait à un match de tennis avec son fiancé Carter Reum. Ils ont vu Daniil Medvedev triompher de Felix Auger-Aliassime.



"J'adore qu'ils aient joué ma chanson #StarsAreBlind à l'@USopen", a légendé Hilton sur Instagram avec une vidéo de ce moment de chant. "C'était un tel moment #iconique de l'entendre jouer dans le stade géant avec mon fiancé."



L'animatrice de Cooking with Paris, 40 ans, a publié le titre en juin 2006 en tant que single principal de son premier album éponyme Paris, où il s'est classé à la 18e place du Billboard Hot 100. Quinze ans plus tard, la chanson est restée un morceau de culture pop très apprécié des millennials.





Le titre de la star a connu une nouvelle vie l'année dernière lorsque la scénariste et réalisatrice Emerald Fennell l'a inclus dans une scène mémorable de son film primé aux Oscars, Promising Young Woman. Les stars Carey Mulligan et Bo Burnham ont chanté sur le morceau dans les allées d'une pharmacie pour un rare moment de légèreté dans ce thriller acclamé par la critique.



"C'est l'une de mes chansons préférées. J'avais besoin d'une chanson pour ce film dont, si un garçon que vous appréciez connaissait chaque mot, vous seriez incroyablement impressionné, et vous sauriez qu'il a bon goût", a déclaré Fennell à Entertainment Weekly en décembre. "C'est une chanson brillante."

Fennell a même eu l'occasion de remercier personnellement Hilton pour sa contribution au film. "J'ai rencontré Paris à une soirée des Golden Globes l'année dernière pour Killing Eve, et je suis allée la remercier de m'avoir permis de l'utiliser, et elle était tout aussi incroyablement belle et charismatique et aussi Paris que je pouvais l'imaginer", se souvient-elle.



Hilton a partagé un sentiment similaire envers Fennell lorsqu'elle s'est extasiée sur le film en janvier, postant la scène sur Twitter. "Je viens de regarder Promising Young Woman. J'ai adoré !" a-t-elle écrit à l'époque.

"Tellement honorée et fière que ma chanson #StarsAreBlind a fait partie d'un film aussi puissant et incroyable", a ajouté Hilton. "La scénariste et réalisatrice, Emerald Fennell, est un brillant génie ! Et je suis tellement reconnaissante de ses mots gentils."