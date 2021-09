"Patrick Dempsey terrorisait ses collègues sur le plateau de la série Grey's Anatomy", révèle un livre

C'est un livre qui fera sans doute parler de lui. Celui de Lynette Rice, "How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy", qui révèle les coulisses de la série à succès "Grey's Anatomy" diffusée pendant de nombreuses années sur RTL-TVI.

Dans un extrait cinglant du livre publié par The Hollywood Reporter, le producteur exécutif James D. Parriott détaille que l'ambiance sur le plateau n'était pas toujours bonne. Des problèmes concernant l'acteur vedette de la série Patrick Dempsey ont même été signalés au département des Ressources Humaines conduisant à la mort de son personnage en 2015 à la fin de la 11ème saison.

Patrick Dempsey est accusé d'avoir "terrorisé ses camarades sur le plateau" de la série Grey's Anatomy et même d'avoir donné à certains collègues un stress post-traumatique.

Plusieurs personnes qui travaillaient dans la production ont évoqué le côté obscur du Dr McDreamy.

"Ce n'était pas du tout du harcèlement sexuel, mais Patrick Dempsey terrorisait en quelque sorte le plateau. Certains membres de la distribution ont développé un stress post-traumatique à force de travailler avec lui. Patrick, 55 ans, est arrivé dans la production comme le plus grand nom, lui donnant une influence instantanée", se souvient un témoin.

"Et lorsque son personnage, le Dr Derek Shepherd – l'intérêt amoureux de la grande dame Meredith Grey – est devenu l'acteur préféré du public, son impact sur le plateau n'a fait qu'augmenter."

Son charme naturel l'a rendu très apprécié par beaucoup, la scénariste/productrice Jeannine Renshaw se souvenant: "Nous aimons tous Patrick. Patrick est un charmeur". Mais certains estiment qu'il avait trop d'emprise sur la production, Parriott déclarant: "Il avait cette emprise sur le plateau où il savait qu'il pouvait arrêter la production et effrayer les gens."

"Je pense que Patrick en a eu marre de la série. Il n'aimait plus venir travailler tous les jours. Lui et Shonda se prenaient le bec tous les jours..."

"Cette tension a même débordé dans sa relation avec son épouse à l'écran. Plus tard, Ellen Pompeo, est devenue "frustrée par Patrick" et "se fâchait qu'il ne travaillait pas autant qu'elle", selon Renshaw.

Et de compléter le point de vue de l'actrice: "Elle était très attachée à ce que les choses soient justes. Elle n'aimait tout simplement pas que Patrick se plaigne que "je suis là trop tard" ou "je suis ici depuis trop longtemps" alors qu'elle avait deux fois plus de scènes dans l'épisode que lui".

Patrick Dempsey s'est souvent plaint que le calendrier de tournage était épuisant: "C'est dix mois, quinze heures par jour. Vous ne connaissez jamais votre emploi du temps, alors votre enfant vous demande: "Qu'est-ce que tu fais lundi ?" Et vous lui répondez: "Je ne sais pas", parce que je ne connais pas mon emploi du temps. Faire cela pendant onze ans est un défi."

Mais les plaintes de l'équipe de tournage et de ses co-stars ont continué de s'accumuler et alors que la relation de Dempsey avec Rhimes se détériorait, ses jours dans la série étaient comptés.

"Je pense que Shonda a finalement été témoin elle-même de cette agressivité, et ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", a expliqué Renshaw évoquant comment la décision a été prise de virer l'acteur de la série.