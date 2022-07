"Quand je l’ai su, j’ai ressenti un poids": Keen’V parle de sa stérilité

Keen’V a accordé une interview à "Télé Poche" dont les propos ont été relayés par Gala. Le chanteur qui sort son nouvel album intitulé "Diamant" le 8 juillet a parlé de sa stérilité dans une de ses chansons.



"Je ne peux pas lutter contre ça (...) Quand je l’ai su, j’ai ressenti un poids et j’ai écrit un morceau dans la foulée", a expliqué l'homme de 39 ans en couple avec sa femme depuis 15 ans.



"J’ai beaucoup d’amour à donner, un jour peut-être, j’adopterai." Jusqu'alors, l'artiste n'a jamais fait de test pour en avoir la certitude mais il pensait être "stérile, parce que bon, ça fait quinze ans que je couche avec la même femme sans me protéger", avait-il dit à Public en 2019. "Et elle, elle a déjà eu des enfants… Mais je n’ai pas fait de test, parce que ça va me rendre triste. Je préfère être dans le déni."