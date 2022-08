"Ses enfants ne veulent plus la voir": l'ex de Britney Spears fait des révélations

Alors que Britney Spears vit maintenant paisiblement avec son nouveau conjoint, Sam Asghari, ses fils issus de sa précédente union avec Kevin Ferdeline ne veulent plus la voir. C'est du moins ce qu'à déclaré ce dernier au Daily Mail.

"Ils ont essayé de lui laisser le bénéfice du doute, mais ça fait mal parfois d'être dans cette position", déclare le danseur et ex mari de Britney, Kevin Federline. Les enfants âgés de 16 et 15 ans auraient décidé de ne pas aller au mariage de leur mère en juin. "Ils étaient heureux pour elle, mais ils ont pris la décision de ne pas aller au mariage. Ses enfants ne veulent plus la voir pour le moment". Cela ferait quelques mois que les garçons n'auraient pas vu leur mère. Une décision qui leur appartient. Dans l'interview, Kevin refuse de s'étendre sur la raison de ce choix, mais il admet être personnellement assez mal à l'aise avec les récits relatés par ses fils à propos de ce qu'ils ont vu et vécu avec leur mère.

Britney a publié ces derniers mois beaucoup de photos d'elle nue, ce qui a été assez compliqué pour ses enfants. "J'essaie de leur expliquer que c'est peut-être une autre façon pour elle de s'exprimer", relate Kévin Federline. "Mais cela ne change pas grand-chose. C'est difficile. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que de vivre ça quand on est un adolescent et qu'on doit aller à l'école." Les deux garçons souffriraient de l'image renvoyée par leur mère.

Toute la saga de 13 ans entourant la garde de Britney a également eu un impact sur eux. "Ils avaient beaucoup de questions à ce sujet. Je ne sais pas si je peux répondre à toutes ces questions pour eux, mais j'ai juste essayé d'expliquer que leur mère avait besoin d'aide et qu'il y avait des gens qui essayaient d'arranger les choses."

Dans l'interview du Daily Mail, Kevin aborde également la tutelle que Jamie, le père de Britney, a exercée sur elle pendant 13 ans. L'ex de Britney a remis en question la durée de cette tutelle mais estime que Jamie a agi avec les meilleures intentions du monde. "J'ai vu un homme qui se soucie beaucoup de sa famille et qui veut que tout aille bien. Quand Jamie a pris le contrôle, les choses ont repris leur cours. Il lui a sauvé la vie." Des propos étonnants, car le danseur Kevin Federline a demandé en 2019 une ordonnance restrictive contre son ancien beau-père, suite à un clash avec l'un de ses fils. Une ordonnance restrictive qui arrive d'ailleurs bientôt à échéance. Quoi qu'il en soit, il a changé de discours: "Je laisserais Jamie revenir dans la vie des garçons à bras ouverts. Surtout si c'est ce que veulent les garçons. Je n'en veux pas à Jamie. Les gens font des erreurs. Je suis désolé pour lui, il a été sérieusement mis à mal."

Britney Spears réagit

Face à cette interview, Britney Spears a tenu à s’exprimer. Ce dimanche, elle a publié une note sur Instagram : “Je vous rappelle que j’ai été enfermée pendant 15 ans (…) et cette situation n’affectait pas que moi mais également mes enfants. J’ai fait du mieux que j’ai pu. (…) j’aimerais donner ma propre version des faits. (…) Je ne suis pas étonnée par ces interviews, je suppose que je dois vivre avec”, a-t-elle écrit.