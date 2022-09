"Toi et la tequila, ça me rend fou": Ashton Kutcher se confie sur la drôle de manière dont il a avoué ses sentiments à Mila Kunis

L'histoire d'amour entre Ashton Kutcher et Mila Kunis est digne des plus belles comédies romantiques. Dans son podcast "Our Future Selves", l'acteur Ashton Kutcher a fait des révélations sur son histoire d'amour avec Mila Kunis. Une anecdote qui n'a pas manqué de faire sourire son invité, Kenny Chesney. Car l'acteur de plusieurs sitcom était très ivre au moment de sa déclaration d'amour à celle qui est aujourd'hui la mère de ses enfants. Et le chanteur n'y est pas pour rien. On vous explique.

Ivre d'amour

Alors qu'il était en compagnie du chanteur Kenny Chesney, Ashton Kutcher a confié que c'est sa chanson de 2010, "You and Tequila", qui l'a aidé à avouer ses sentiments pour l'actrice. "La première fois que j'ai dit à ma femme que je l'aimais, c'était en écoutant You and Tequila. J'avais peut-être bu un peu trop de tequila. Je me suis pointé ivre chez elle, à deux heures du matin, et j'ai commencé à crier: "Toi et la tequila, ça me rend fou". Je lui ai dit que je l'aimais, et elle m'a répondu: "Ne le dis pas si tu ne le penses pas. Est-ce que tu vas m'aimer demain matin quand tu te réveilleras avec cette gueule de bois?'", a-t-il raconté.

Sans hésiter une seule seconde, le lendemain, Ashton Kutcher a appelé Mila Kunis et a réaffirmé ses sentiments. "Et je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai dit, 'Je t'aime toujours'", s'est-il ensuite souvenu.

Amusé, Kenny Chesney a répondu qu'il était ravi d'avoir été un détail dans l'histoire d'amour des deux vedettes. "Eh bien, je n'avais aucune idée que moi et (sa co-autrice) Grace Potter faisions partie d'un tel détail vraiment intime pour toi et ta femme", a-t-il évoqué. Suite à cela, le comédien a commencé à fréquenter son ancienne collègue de "That '70s Show" en 2012. Trois ans plus tard, ils se sont mariés. Par après, ils sont devenus les heureux parents de deux enfants, Wyatt (7 ans) et Dimitri (4 ans). Un début de relation pour le moins original.