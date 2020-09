Jade Hallyday (16 ans) a reçu plusieurs commentaires déplacés après la publication il y a quelques jours d'une photo sur Instagram aux côtés de sa meilleure amie où l'on entrevoit légèrement le début de ses fesses.

Jade Hallyday a publié il y a quelques jours une photo sur Instagram aux côtés de sa meilleure amie où l'on entrevoit légèrement le début de ses fesses.

Il n'en fallait pas plus pour que ses quelques 105.000 abonnés commentent ou likent sa publication.

Mais certains d'entre eux ont laissé des commentaires déplacés à l'encontre de l'ado de 16 ans. "Jade, tu peux te permettre de te promener comme ça car tu as de superbes fesses", peut-on notamment lire en provenance d'un compte anonyme.

Des propos qui ont choqué certains suiveurs de la fille de Johnny et Laeticia. "Vous vous rendez compte que vous vous adressez à une jeune fille de 16 ans?", lui a-t-on répondu avant de poursuivre: "Ce n'est pas une adulte non plus. Lui dire qu'elle est jolie, oui, mais qu'elle a de belles fesses, quand même... surtout que ce n'est pas votre amie. M'enfin bon, je dois être vieux jeu sans doute".

La principale intéressée, elle, n'a pas réagi à cet événement. Elle a préféré, comme à son habitude, poster une photo d'elle une dizaine de jours plus tard.