"Vous êtes hors du commun comme votre père" : la déclaration de Laeticia Hallyday à ses deux filles

Beaucoup de célébrités et d’enfants de célébrités ont rendu hommage à leur maman ce dimanche 8 mai, où l’on fêtait les mères dans de nombreux pays.

Jade et Joy, les filles adoptives de Laeticia et Johnny Hallyday n’ont pas dérogé à la règle et c’est par une tendre de déclaration que leur mère leur a répondu.

Sur Instagram, la veuve de Johnny Hallyday a publié une photo d’elle en compagnie de ses deux enfants avec une légende adorable. "Je suis bénie", écrit-elle. "Jade et Joy, mes amours, mon tout, vous êtes ma fierté, mon bonheur, ma lumière", s’éprend-t-elle. "Vous m’aidez tellement au quotidien, vous êtes exceptionnelles, mes meilleures alliées et aussi mes guides dans ce deuil difficile."



Dans ce joli message passionné, Laeticia Hallyday compare ses filles à leur défunt papa. "Vous êtes hors du commun comme votre père", poursuit-elle avant de conclure.