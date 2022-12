"Vous êtes un crétin": le moment où Elon Musk perd son sang-froid

Elon Musk a perdu son sang-froid lorsqu'on lui a posé une question pointue sur l'ingénierie logicielle de Twitter mardi soir, avant de traiter son interlocuteur de "crétin", relate le Daily Mail.



Le milliardaire propriétaire de la plateforme - qui a récemment annoncé qu'il quittait son poste de PDG - s'exprimait lors d'un Twitter Space, animé par le célèbre hacker George Hotz, lorsqu'il a été pressé de fournir des détails plus précis par Ian Brown, qui a travaillé chez Twitter pendant huit ans et qui est maintenant chez Netflix.



En réponse à une question de Hotz, Musk, a déclaré que Twitter aurait besoin d'une "réécriture totale de l'ensemble" si la plate-forme voulait avoir une "vitesse vraiment élevée".





Cela a suscité une réponse surprise de Ian Brown, qui avait la parole. Attendez, sérieusement, une réécriture totale ? C'est votre prédiction pour la vélocité ? a interrompu Brown. On entend Musk répondre rapidement à la question : "Oui".



Eh bien, quand vous dites une réécriture totale, vous voulez dire commencer par le squelette ? a réagi Hotz dans l'interrogation. Ou bien un groupe d'ingénieurs s'assoit avec un tableau blanc et dit "Qu'est-ce que Twitter ?". Révolution ou réforme ?



Après avoir réfléchi à la question, Musk a répondu : "Je pense simplement que, littéralement, vous pourriez soit essayer de modifier la "crazy stack" (pile folle) qui existe, soit la réécrire. Brown a vu là une autre occasion de poser une question, en disant : "Quand vous dites pile folle, qu'est-ce que vous voulez dire ?"



En termes simples, une stack (pile) est un terme technique qui désigne l'ensemble des technologies utilisées pour créer un produit logiciel comme Twitter.



Musk répond en demandant à Brown s'il a vu un diagramme réalisé par Hotz, qui avait démissionné de Twitter plus tôt dans la journée. Cela a provoqué le rire de Brown.



On entend alors Musk et Brown se parler et Brown essayant d'obtenir une réponse plus ferme de la part du milliardaire. "Allez mon pote, allez", lance Brown. Soudain, le ton de Musk change. "Vous êtes... Qui êtes-vous ?", demande-t-il, troublé.



"Comment ça, qui suis-je ? Je ne sais pas, vous m'avez donné ce putain de micro", demande Brown, visiblement déconcerté par la tentative de Musk d'éviter de répondre à ses questions.



Hotz interrompt à nouveau la conversation en disant : "Restons civilisés", alors que les deux autres continuent de discuter.



"Je veux dire, mec, tu es en charge des serveurs et de la programmation et tout ça. Quelle est la pile, Elon ?", Brown demande à nouveau.



"Prends-moi de haut en bas. A quoi ressemble la pile en ce moment ? Qu'est-ce qui est si fou à ce sujet ? Qu'est-ce qui est si anormal dans cette pile par rapport à tous les autres systèmes à grande échelle sur la planète, mon pote ? Allez ! Donne-le moi."



Au lieu de répondre à sa question, Musk, visiblement agité, a eu recours aux insultes.



"Alors, tout d'abord, incroyable. Wow. Tu es un crétin", dit Musk. On peut entendre Brown rire en réponse, alors que Hotz appelle à nouveau au calme.



"Haha, ok ! Je n'ai aucune crédibilité ici, mon pote, je n'ai aucune idée de ce dont je parle...", dit Brown avec sarcasme, alors que le micro virtuel lui est retiré.



"Bien ! Quel crétin", répond Musk, qui tente d'avoir le dernier mot dans cet échange embarrassant. Hotz, un hacker connu pour ses jailbreaks iOS et pour l'ingénierie inverse de la PlayStation 3 (et le procès intenté par Sony qui s'en est suivi), a été engagé par Musk en novembre pour l'aider à "réparer" Twitter.



Cependant, douze semaines plus tard, il a annoncé sur la plateforme qu'il se retirait, déclarant qu'il "ne pensait pas avoir un réel impact".



L'explosion de Twitter est survenue après que Musk a annoncé qu'il allait démissionner de son poste de PDG de Twitter après avoir été battu lors de son propre sondage désastreux sur la plateforme.



Le patron de Tesla a déclaré, lorsqu'il a mis en ligne le sondage, qu'il "respecterait" le résultat, même si les utilisateurs lui demandaient de démissionner. Le résultat a été confirmé lundi matin, avec un total de 57,5 % de plus de 17 millions de comptes votant pour qu'il quitte son poste.



Et mercredi, il a confirmé qu'il démissionnerait du rôle qu'il a assumé lors de sa prise de contrôle de 44 milliards de dollars - une fois qu'il aura trouvé quelqu'un "d'assez fou" pour le remplacer.



Le milliardaire a tweeté : "Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer ! Après cela, je me contenterai de diriger les équipes chargées des logiciels et des serveurs".



Habituellement un utilisateur prolifique de la plateforme, Musk, qui dirige également le constructeur automobile Tesla et la société de fusées SpaceX, n'a pas tweeté dans les heures qui ont suivi le sondage.



Il a rompu son silence peu avant 23 h 30 lundi, lorsqu'il a répondu : "Intéressant" à une suggestion du fraudeur Kim Dotcom, selon laquelle les résultats du sondage étaient faussés par de faux comptes.